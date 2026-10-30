Підготовка з Усиком і битва за пояс WBC: все, що треба знати про повернення Канело

Adv

Для обох боксерів цей поєдинок стане першим очним протистоянням на професійному рингу. Більше про майбутній бій розповість 24 Канал.

Головна інтрига: на кону пояс чемпіона світу

Для Альвареса цей бій має принципове значення – це його перша поява на рингу після тривалої 13-місячної паузи. У своєму останньому поєдинку у вересні 2025 року "Канело" зазнав поразки одноголосним рішенням суддів від Теренса Кроуфорда, втративши статус абсолютного чемпіона. Тепер мексиканець прагне повернути собі чемпіонській вершині.

Проте завдання буде непростим. Мбіллі вийде на ринг, щоб захистити свій титул чемпіона світу за версією WBC у другій середній вазі. Свій попередній бій у вересні 2025-го француз звів у нічию з Лестером Мартінесом і наразі залишається непереможеним.

Реклама 21+ / Реклама 21+ /

Український слід: тренувальний табір разом із Усиком

Для українських уболівальників цей поєдинок отримав особливий та неочікуваний контекст. Готуючись до повернення, "Канело" переніс свій тренувальний табір до Іспанії, де базувався прямо на базі українця Олександра Усика.

Мексиканець працював під керівництвом свого незмінного наставника Едді Рейносо, проте активно залучав команду Усика з фізичної підготовки та проводив із українським боксером спільні тренування. Більше того, Усик разом із Саулем прибув до Ер-Ріяда і особисто підтримає Альвареса з трибун під час бою.

Де та коли дивитися бій в Україні

Дивитися бій в Україні можна буде на стримінговій платформі DAZN за системою PPV.

Подія відбудеться в суботу, 31 жовтня, а старт основного карду запланований на 20:00 за київським часом.

Головний бій вечора, протистояння Альвареса та Мбіллі, очікується вже в ніч на неділю, 1 листопада, орієнтовно о 00:30 за київським часом.