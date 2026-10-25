Пітер Ф'юрі різко прокоментував чутки про допомогу Джошуа

Тренер Пітер Ф'юрі відреагував на заяву колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа про їхнє регулярне спілкування. За словами фахівця, телефонні розмови не здатні замінити повноцінну підготовку до боїв.

Він охарактеризував британського боксера як чудову та щиру людину, водночас висловивши сумніви щодо практичної користі таких бесід для його тренувального процесу. Про це наставник розповів на ютуб-каналі iFL TV.

Пітер Ф'юрі відповів на заяви Джошуа про їхнє спілкування

Наразі Пітер Ф'юрі перебуває в Нідерландах, де проводить тренування з Ріко Верховеном.

Якби все можна було вирішити телефонною розмовою, то я був би мультимільйонером і мені не довелося б проводити по чотири години на день у залі. Виходить, усе до біса просто!,

– заявив тренер.

За його словами, він працює з бійцем двічі на день, а загалом тренувальний процес займає близько чотирьох годин щодня.

Не буває такого, щоб передати якусь інформацію телефоном і вона спрацювала б у бою проти іншого бійця. Бійця потрібно тренувати, і тренувати наполегливо. Це знає кожен тренер на планеті,

– наголосив Ф'юрі.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа мають провести поєдинок 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс). Суперники вже провели першу офіційну пресконференцію та дуель поглядів у Лондоні.

Обидва боксери наразі готуються до майбутнього протистояння. Джошуа кардинально змінив підготовку та повернувся до тренера Бена Девісона. Цікаво, що до тренувального процесу він також залучив фахівців із команди Олександра Усика.