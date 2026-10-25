Питер Фьюри резко прокомментировал слухи о помощи Джошуа

Он охарактеризовал британского боксера как замечательного и искреннего человека, при этом выразив сомнения относительно практической пользы таких бесед для его тренировочного процесса. Об этом тренер рассказал на ютуб-канале iFL TV.

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Питер Фьюри ответил на заявления Джошуа об их общении

В настоящее время Питер Фьюри находится в Нидерландах, где проводит тренировки с Рико Верховеном.

Если бы все можно было решить телефонным разговором, то я был бы мультимиллионером и мне не пришлось бы проводить по четыре часа в день в зале. Получается, все чертовски просто!– заявил тренер.

По его словам, он работает с бойцом два раза в день, а в целом тренировочный процесс занимает около четырех часов ежедневно.

Не бывает такого, чтобы передать какую-то информацию по телефону, и она сработала бы в бою против другого бойца. Бойца нужно тренировать, и тренировать упорно. Это знает каждый тренер на планете– подчеркнул Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа должны провести поединок 11 декабря на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе (Уэльс). Соперники уже провели первую официальную пресс-конференцию и дуэль взглядов в Лондоне.

Оба боксера сейчас готовятся к предстоящему противостоянию. Джошуа кардинально изменил подготовку и вернулся к тренеру Бену Дэвисону. Интересно, что к тренировочному процессу он также привлек специалистов из команды Александра Усика.