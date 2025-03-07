Зокрема, темою номер один є скандальний удар нижче пояса, який Даніель Дюбуа завдав Олександру Усику у першому бою. Думки щодо суперечливого епізоду різняться.

Читайте також Культова арена: названо місце проведення можливого реваншу Усик – Дюбуа

Дядько Ф'юрі про удар Дюбуа

Дядько Тайсона Ф'юрі Пітер прокоментував удар нижче поясу від Даніеля Дюбуа Олександру Усику, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Пітер Ф'юрі зазначив, що він кожного дня бачить подібні удари у залі. Також дядько Ф'юрі розповів, що він декілька разів переглядав відео та може запевнити, що Даніель Дюбуа завдав удару в пах Олександру Усику.

Це було влучання в пах – удар між стегном і тазом. Удар туди загасить світло будь-якому боксеру надважкої ваги. Це однозначно був удар нижче пояса,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився з Даніелем Дюбуа у 2023 році у Вроцлаві. Український чемпіон попри підступний удар британця здобув перемогу у поєдинку технічним нокаутом в 9 раунді.