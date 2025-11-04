Бій Пол – Девіс скасований: хто зірвав протистояння потенційного суперника Усика

У п'ятницю, 14 листопада, прихильники боксу повинні були побачити бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом. За 10 днів до протистояння стало відомо, що поєдинку не буде.

Саме вона займалась організацією поєдинку проти Джервонти Девіса, пише 24 Канал.

Чому скасували бій Пол – Девіс?

Джервонту Девіса звинувачують у жорстокому побитті своєї подруги. Пол-молодший різко розкритикував чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі через таке поводження із дівчиною.

Вечір боксу перенесли на наразі невідому дату. Відомо лише те, що боксерська подія відбудеться до кінця поточного 2025 року. Вже повідомляється, що команда Джейка вже почала пошуки його нового суперника. Серед потенційних варіантів розглядають Теренса Кроуфорда, Раяна Гарсію, Андре Уорда, Френсіса Нганну та Нейта Діаса.

Що було відомо про скасований бій Пол – Девіс?

Поєдинок Пола проти Девіса повинен був відбутись у Маямі (США). Хоча першочергово був запланований в Атланті.

Хоч бій повинен був бути виставковим, але із професійними суддями та навіть визначенням переможця. Також двобій міг закінчитись нокаутом. Двом професійним суддям повинен був допомагати штучний інтелект.

Цікаво, що Полу приписують бій проти Олександра Усика в октагоні за правилами ММА. Олександр Красюк, колишній промоутер українського чемпіона, в інтерв'ю World Boxing News назвав такий двобій "вбивством".

"Усик – Пол? Про цей бій багато говорять, але бокс? Це просто вбивство. Але якщо бій пройде за правилами ММА, то очевидно, що Усик також легко розбереться з Полом. Цей бій принесе шалені гроші. Брати Пол приносять великі гроші", – заявив Красюк.