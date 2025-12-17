Пол – Джошуа: де дивитись бій

У ніч проти 20 грудня 2025 року в Україні прихильники боксу побачать довгоочікуване повернення Ентоні Джошуа у профі-ринг. Суперником Ей Джея буде Джейк Пол.

Боксери битимуться на арені "Kaseya Center", що у Маямі. У прямому ефірі шоу покаже стримінгова платформа Netflix, повідомляє 24 канал.

Як в Україні подивится бій Пол – Джошуа?

Бій між британським боксером та американським блогером можна, оформивши будь-яку підписку, починаючи від "Базової" до "Преміум". Вартість передплати починається від 4,99 євро (приблизно 240 гривень).

Безкоштовного показу вечора боксу, де Пол зустрінеться з Джошуа не передбачено.

Зверніть увагу! Початок спортивного шоу заплановано о 3:00 за київським часом, а вихід головних учасників орієнтовно відбудеться о 5:00 – 7:00 ранку за Києвом.

Відзначимо, що нещодавно Деметріус Джонсон зробив цікавий прогноз на бій Пол – Джошуа.

Що Джонсон сказав про бій Пол – Джошуа?

Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Mighty нагадав, що Джошуа вже раніше програвав нокаутом. Однак, це ставалося через те, що "Ей Джей" пропускав не логічн удари від суперників.

Він також вважає, що у Пола є шанси влучити у ціль та побити британця. Проте, на думку Джонсона, ексчемпіон світу має "сісти на велосипед і переграти пацана боксом".

"Якщо він так і зробить, то знищить Джейка. Але я сумніваюся, що він піде на це. Думаю, він спробує щось комусь довести", – сказав Джонсон.

Що відомо про поєдинок Пол – Джошуа?