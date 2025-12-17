Пол – Джошуа: де дивитись бій
- Бій між Ентоні Джошуа і Джейком Полом відбудеться на арені "Kaseya Center" в Маямі, і його можна буде переглянути на Netflix.
- Деметріус Джонсон вважає, що у Джейка Пола є шанси перемогти Джошуа, але якщо Джошуа буде обережним, він зможе виграти бій.
У ніч проти 20 грудня 2025 року в Україні прихильники боксу побачать довгоочікуване повернення Ентоні Джошуа у профі-ринг. Суперником Ей Джея буде Джейк Пол.
Боксери битимуться на арені "Kaseya Center", що у Маямі. У прямому ефірі шоу покаже стримінгова платформа Netflix, повідомляє 24 канал.
Читайте також Торгував наркотиками та хотів покинути бокс: цікаві факти про Ентоні Джошуа
Як в Україні подивится бій Пол – Джошуа?
Бій між британським боксером та американським блогером можна, оформивши будь-яку підписку, починаючи від "Базової" до "Преміум". Вартість передплати починається від 4,99 євро (приблизно 240 гривень).
Безкоштовного показу вечора боксу, де Пол зустрінеться з Джошуа не передбачено.
Зверніть увагу! Початок спортивного шоу заплановано о 3:00 за київським часом, а вихід головних учасників орієнтовно відбудеться о 5:00 – 7:00 ранку за Києвом.
Відзначимо, що нещодавно Деметріус Джонсон зробив цікавий прогноз на бій Пол – Джошуа.
Що Джонсон сказав про бій Пол – Джошуа?
Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Mighty нагадав, що Джошуа вже раніше програвав нокаутом. Однак, це ставалося через те, що "Ей Джей" пропускав не логічн удари від суперників.
Він також вважає, що у Пола є шанси влучити у ціль та побити британця. Проте, на думку Джонсона, ексчемпіон світу має "сісти на велосипед і переграти пацана боксом".
"Якщо він так і зробить, то знищить Джейка. Але я сумніваюся, що він піде на це. Думаю, він спробує щось комусь довести", – сказав Джонсон.
Що відомо про поєдинок Пол – Джошуа?
Джошуа повернеться на ринг після тривалої паузи. Востаннє він бився восени 2024 року проти Даніеля Дюбуа та поступився у п'ятому раунді опинившись у нокауті.
Пол востаннє бився у червні 2025 року. Американський блогер сенсаційно здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.
Відзначимо, що бій між Полом та Джошуа матиме статус офіційного та триватиме вісім раундів. Напередодні британському боксеру ввели певні обмеження.