Джо Роган видав дві версії можливого відтермінування протистояння Джейк Пол – Ентоні Джошуа. Коментатор UFC пригадав, що в Ей Джей є контракт із DAZN, а Пол заробив мільйони на Netflix за бій проти легендарного Майка Тайсона, пише 24 Канал із посиланням на Happy Punch.

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Не виключено, що сторони просто чекають закінчення угоди Ей Джея з DAZN.

Інша версія Джо Рогана більш дивна. Відомий коментатор заговорив про вживання заборонених методів для Джейка Пола у рамках підготовки до бою з Ентоні Джошуа.

Джейк хоче дочекатися 2026-го? Мабуть, за цей час у нього влиють усі стероїди світу,

– заявив Роган.

На думку Джо Рогана, навіть ці методи не допоможуть Полу-молодшому у можливому протистоянні з Ей Джеєм. Коментатор додав, що такий двобій може матиме формат виставкового поєдинку.

Слід додати, що у своєму коментарі Джейк Пол відзначив слабке місце Ей Джея.

Нагадаємо, що Джошуа у своєму останньому бою був нокаутований Даніелем Дюбуа у вересні минулого року. Джейк Пол у середині 2024 року переміг за рішенням суддів легендарного Майка Тайсона.