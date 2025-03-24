Влиють усі стероїди світу, – Роган видав дивну заяву щодо бою кривдника Тайсона із Джошуа
- Джейк Пол викликав на бій Ентоні Джошуа, але Джо Роган припустив, що бій може бути відтермінований через контракт Джошуа з DAZN та підготовку Пола.
- Джо Роган висловив дивну версію, що Джейк Пол може використовувати заборонені методи, такі як стероїди, для підготовки до бою з Джошуа у 2026 році.
- Роган вважає, що навіть з такими методами Пол не зможе перемогти Джошуа, і бій може бути виставковим.
Скандальний боксер-блогер Джейк Пол несподівано для усіх викликав на бій Ентоні Джошуа. Коментатор UFC Джо Роган висловив свою версію відмови Пола-молодшого від проведення бою проти ексчемпіона світу у поточному 2025-му році.
Джо Роган видав дві версії можливого відтермінування протистояння Джейк Пол – Ентоні Джошуа. Коментатор UFC пригадав, що в Ей Джей є контракт із DAZN, а Пол заробив мільйони на Netflix за бій проти легендарного Майка Тайсона, пише 24 Канал із посиланням на Happy Punch.
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Не виключено, що сторони просто чекають закінчення угоди Ей Джея з DAZN.
Інша версія Джо Рогана більш дивна. Відомий коментатор заговорив про вживання заборонених методів для Джейка Пола у рамках підготовки до бою з Ентоні Джошуа.
Джейк хоче дочекатися 2026-го? Мабуть, за цей час у нього влиють усі стероїди світу,
– заявив Роган.
На думку Джо Рогана, навіть ці методи не допоможуть Полу-молодшому у можливому протистоянні з Ей Джеєм. Коментатор додав, що такий двобій може матиме формат виставкового поєдинку.
Слід додати, що у своєму коментарі Джейк Пол відзначив слабке місце Ей Джея.
Нагадаємо, що Джошуа у своєму останньому бою був нокаутований Даніелем Дюбуа у вересні минулого року. Джейк Пол у середині 2024 року переміг за рішенням суддів легендарного Майка Тайсона.