Ф'юрі зробив неочікуваний прогноз на бій Пол – Джошуа: кого обрав ексчемпіон

У США через місяць відбудеться грандіозний вечір боксу. У головній битві спортивного шоу Ентоні Джошуа битиметься проти Джейка Пола.

У боксерській спільноті активно обговорюють бій. Свій прогноз зробив й Тайсон Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм ексчемпіона світу.

Читайте також Непереможний нокаутер може замінити Усика у бою проти Вордлі

Хто переможе у бою Пол – Джошуа?

Ф'юрі зробив лаконічний та неочікуваний прогноз на поєдинок між Джошуа та Полом. На своій сторінці в інстаграмі "Циганський король" опублікував допис, назвавши переможця бою.

Ексчемпіон світу вважає, що переможцем стане Пол. Окрім того, на його думку, американський блогер переможе нокаутом.

Джейк Пол нокаутом,

– написав Ф'юрі.

Раніше стало відомо, скільки Пол та Джошуа отримають за поєдинок. За інформацією Daily Mail, обидва бійці зароблять по 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?