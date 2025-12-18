Не лише Голуб: хто ще з українців засвітився у куті Джошуа

Ентоні Джошуа та Джейк Пол провели відкриті тренування перед лобовою зустріччю. У куті британського супертяжа був помічений не один українець.

Вже 19 грудня 2025 року Ентоні Джошуа нарешті повернеться у ринг після понад річної перерви без офіційних боїв. Напередодні британець провів відкрите тренування, а в його куті був присутній український наставник Єгор Голуб, який привів Дениса Берінчика до чемпіонського поясу, пише 24 Канал із посиланням на FightHype.com.

Варто дізнатись Пол – Джошуа: який прогноз та хто фаворит бою у Маямі

Хто з українців був помічений у куті Джошуа?

Окрім нього у куті Ей Джея також був присутній Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика.

Нагадаємо, що Джошуа вирішив підготуватись до бою із Джейком Полом із командою непереможного українця Усика.

Відео відкритого тренування Джошуа

Що команда Усика змінила у Джошуа?

У коментарі BoxingScene Ентоні зізнався, чого навчився у команди Усика. І це йде мова не про боксерські навички.

"Можливо, те, що я став більше молитися – і це важливо. Я навчився цьому від команди, усвідомив важливість молитви. Тож так, для мене це важливо. Тепер я молюся більше", – сказав британець.

Відзначимо, що також із Джошуа працює польський тренер Якуб Хицкі, який є наставником із фізичної підготовки Усика. А усі добре бачили, наскільки Олександр витривалий під час боїв, а це заслуга безпосередньо поляка.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?