Не только Голуб: кто еще из украинцев засветился в углу Джошуа
- Энтони Джошуа возвращается в ринг 19 декабря 2025 года после более чем годичного перерыва.
- В углу Джошуа на открытой тренировке были украинцы Егор Голуб и Сергей Лапин, а также польский тренер Якуб Хицки.
Энтони Джошуа и Джейк Пол провели открытые тренировки перед лобовой встречей. В углу британского супертяжеловеса был замечен не один украинец.
Уже 19 декабря 2025 года Энтони Джошуа наконец вернется в ринг после более чем годичного перерыва без официальных боев. Накануне британец провел открытую тренировку, а в его углу присутствовал украинский наставник Егор Голуб, который привел Дениса Беринчика к чемпионскому поясу, пишет 24 Канал со ссылкой на FightHype.com.
Кто из украинцев был замечен в углу Джошуа?
Кроме него в углу Эй Джея также присутствовал Сергей Лапин, директор команды Александра Усика.
Напомним, что Джошуа решил подготовиться к бою с Джейком Полом с командой непобедимого украинца Усика.
Видео открытой тренировки Джошуа
Что команда Усика изменила в Джошуа?
В комментарии BoxingScene Энтони признался, чему научился у команды Усика. И это идет речь не о боксерских навыках.
"Возможно, то, что я стал больше молиться – и это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Так что да, для меня это важно. Теперь я молюсь больше", – сказал британец.
Отметим, что также с Джошуа работает польский тренер Якуб Хицки, который является наставником по физической подготовке Усика. А все хорошо видели, насколько Александр вынослив во время боев, а это заслуга непосредственно поляка.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
В регламенте зафиксировано, что этот бой продлится не более восьми раундов.
Посмотреть противостояние можно на платформе Netflix. Однако для этого нужно будет иметь подписку. Трансляция основного карда шоу в Майами начнется в 03:00. Поединок между Джошуа и Полом начнется не раньше 07:00 утра 20 декабря (по киевскому времени).
Мало кто верит в победу Пола.
Александр Усик прогнозирует, что противостояние продлится всего один раунд.