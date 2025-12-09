"Стане останнім днем його боксерської кар'єри": представник Усика дав прогноз на Пол – Джошуа
- Сергій Лапін прогнозує, що бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа стане останнім у кар'єрі Пола через різницю в майстерності.
- Олександр Усик вважає, що бій триватиме один раунд, і ця подія не має спортивної цікавості.
Джейк Пол 19 грудня 2025 року у головному бою вечора боксу у Маямі поб'ється проти Ентоні Джошуа. У боксерській спільноті активно обговорюють майбутнє протистояння.
Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, дав свій прогноз на бій Джейк Пол – Ентоні Джошуа. Представник українського чемпіона вважає, що цей двобій стане останнім у кар'єрі боксера-блогера, пише 24 Канал із посиланням на World Boxing News.
Оце так "ChatGPT бреше йому": Пол використав ШІ, аби оцінити свої шанси у бою проти Джошуа
Який прогноз дав Лапін на бій Пол – Джошуа?
Лапін заявив, що 19 грудня стане кінцем його боксерської кар'єри. Директор команди українця наголосив на великій різниці Пола та Джошуа у майстерності, а у Джейка просто не буде шансів.
Джейк Пол краще за всіх продає себе, тому всі хочуть з ним побитися. До того ж у нього великий контракт із Netflix. Але реальність проста: 19 грудня стане останнім днем його боксерської кар'єри. Розрив у майстерності занадто великий. У нього немає шансів,
– сказав Лапін.
Скільки раундів триватиме бій Пол – Джошуа на думку Усика?
Усик у коментарі All The Smoke Boxing припустив, скільки раундів триватиме протистояння Пол – Джошуа. Олександр наголосив, що даний двобій немає жодної цікавості зі спортивного погляду.
"На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – 24 канал) Це від його джеба. Бум", – сказав Усик.
Раніше непереможний українець зізнавався, що буде молитись за Пола-молодшого, адже хоче у майбутньому побитись із Джейком в октагоні.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
Двобій триватиме не більше восьми раундів.
Боксери поб'ються у рукавицях 10 унцій, а для Джошуа ввели вагові обмеження. Попри це він набрав неймовірну фізичну форму.
Цікаво, що український боксер Олександр Гриців розповів, що у Поле не буде жодних шансів у бою проти Ентоні.
Ей Джей вперше із вересня 2024 року вийде у ринг. У крайньому бою Джошуа програв нокаутом Даніелю Дюбуа, зазнавши четвертої поразки на профі-рингу при 28 перемогах (25 – нокаутом). Натомість Пол у червні 2025-го здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Це була 12-та звитяга Джейка у професіоналах (7 – нокаутом).