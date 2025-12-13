Колишній чемпіон UFC зробив цікавий прогноз на один з найгучніших боїв року
- Деметріус Джонсон вважає, що Джейк Пол має шанс повалити Ентоні Джошуа, якщо той не змінить свою тактику.
- Дерек Чісора у таємному листі підкреслив, що Джошуа повинен завершити бій проти Пола не пізніше п'ятого раунду, щоб не викликати сумнівів у своїх навичках.
Вже зовсім скоро Ентоні Джошуа повернеться на ринг після річної перерви. Британський боксер битимется проти американського блогера Джейка Пола.
Деметріус Джонсон висловився про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Mighty.
Що сказав Джонсон про бій Джошуа – Пол?
Колишній чемпіон UFC наголосив, що "Ей Джей" раніше вже програвав нокаутом. І ставалося це через те, що Джошуа пропускав якісь нелогічні удари від суперників.
Джонсон вважає, що у Пола є шанс влучити у ціль і повалити британця. Він заявив, що Джошуа має "сісти на велосипед і переграти пацана боксом".
Якщо він так і зробить, то знищить Джейка. Але я сумніваюся, що він піде на це. Думаю, він спробує щось комусь довести,
– сказав Джонсон.
Відзначимо, що раніше Дерек Чісора звернувся до Джошуа. Ветеран боксу написав таємний лист британському боксеру.
Що Чісора написав Джошуа?
За інформацією Seconds Out, Чісора у повідомленні наголосив, що Джошуа має завершити бій не пізніше п'ятого раунду. Інакше вболівальники почнуть сумніватися у британському боксері.
"Ти не можеш проходити більше п’яти раундів із цим хлопцем. Ти маєш розібратися з ним за один чи два раунди. Хочу бачити кров і зуби, що вилітають", – написав Чісора.
Пол – Джошуа: що відомо про поєдинок?
Британський боксер зустрінеться з американським блогером 19 грудня 2025 року. Місце проведення поєдинку – Маямі.
Транслюватиме вечір боксу стримінгова платформа Netlix. Переглянути подію можна буде безкоштовно.
Нещодавно Джошуа кумедно прокоментував майбутній бій з Полом. Він наголосив, що нібито блогер використав ШІ, щоб оцінити свої шанси у поєдинку.