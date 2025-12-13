Колишній чемпіон UFC зробив цікавий прогноз на один з найгучніших боїв року

Вже зовсім скоро Ентоні Джошуа повернеться на ринг після річної перерви. Британський боксер битимется проти американського блогера Джейка Пола.

Деметріус Джонсон висловився про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Mighty.

Читайте також Пол – Джошуа: з'явився офіційний трейлер до одного з найгучніших боїв року

Що сказав Джонсон про бій Джошуа – Пол?

Колишній чемпіон UFC наголосив, що "Ей Джей" раніше вже програвав нокаутом. І ставалося це через те, що Джошуа пропускав якісь нелогічні удари від суперників.

Джонсон вважає, що у Пола є шанс влучити у ціль і повалити британця. Він заявив, що Джошуа має "сісти на велосипед і переграти пацана боксом".

Якщо він так і зробить, то знищить Джейка. Але я сумніваюся, що він піде на це. Думаю, він спробує щось комусь довести,

– сказав Джонсон.

Відзначимо, що раніше Дерек Чісора звернувся до Джошуа. Ветеран боксу написав таємний лист британському боксеру.

Що Чісора написав Джошуа?

За інформацією Seconds Out, Чісора у повідомленні наголосив, що Джошуа має завершити бій не пізніше п'ятого раунду. Інакше вболівальники почнуть сумніватися у британському боксері.

"Ти не можеш проходити більше п’яти раундів із цим хлопцем. Ти маєш розібратися з ним за один чи два раунди. Хочу бачити кров і зуби, що вилітають", – написав Чісора.

Пол – Джошуа: що відомо про поєдинок?