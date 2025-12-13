Бывший чемпион UFC сделал интересный прогноз на один из самых громких боев года
- Деметриус Джонсон считает, что Джейк Пол имеет шанс свергнуть Энтони Джошуа, если тот не изменит свою тактику.
- Дерек Чисора в тайном письме подчеркнул, что Джошуа должен завершить бой против Пола не позднее пятого раунда, чтобы не вызывать сомнений в своих навыках.
Уже совсем скоро Энтони Джошуа вернется на ринг после годичного перерыва. Британский боксер битимется против американского блогера Джейка Пола.
Деметриус Джонсон высказался о бое между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Mighty.
Что сказал Джонсон о бое Джошуа – Пол?
Бывший чемпион UFC отметил, что "Эй Джей" ранее уже проигрывал нокаутом. И происходило это из-за того, что Джошуа пропускал какие-то нелогичные удары от соперников.
Джонсон считает, что у Пола есть шанс попасть в цель и свергнуть британца. Он заявил, что Джошуа должен "сесть на велосипед и переиграть пацана боксом".
Если он так и сделает, то уничтожит Джейка. Но я сомневаюсь, что он пойдет на это. Думаю, он попытается что-то кому-то доказать,
– сказал Джонсон.
Отметим, что ранее Дерек Чисора обратился к Джошуа. Ветеран бокса написал тайное письмо британскому боксеру.
Что Чисора написал Джошуа?
По информации Seconds Out, Чисора в сообщении отметил, что Джошуа должен завершить бой не позднее пятого раунда. Иначе болельщики начнут сомневаться в британском боксере.
"Ты не можешь проходить более пяти раундов с этим парнем. Ты должен разобраться с ним за один или два раунда. Хочу видеть кровь и вылетающие зубы, ", – написал Чисора.
Пол – Джошуа: что известно о поединке?
Британский боксер встретится с американским блогером 19 декабря 2025 года. Место проведения поединка – Майами.
Транслировать вечер бокса будет стриминговая платформа Netlix. Посмотреть событие можно будет бесплатно.
Недавно Джошуа забавно прокомментировал предстоящий бой с Полом. Он отметил, что якобы блогер использовал ИИ, чтобы оценить свои шансы в поединке.