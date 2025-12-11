Пол – Джошуа: з'явився офіційний трейлер до одного з найгучніших боїв року

Вже зовсім скоро у боксерському світі відбудеться масштабна подія. Ентоні Джошуа буде битися проти Джейка Пола.

У мережі з'явився офіційний трейлер протистояння між британським боксером та американським блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Netflix.

Трейлер бою Пол – Джошуа

Стрімінгова платформа Netflix оприлюднила промо ролик до поєдинку між Полом та Джошуа. На відео можна побачити кадри з підготовки бійців до бою, а також найкращі моменти з їх попередніх протистоянь.

Трейлер бою Пол – Джошуа: дивіться відео

Що Пол та Джошуа казали про бій?

Американський блогер в інтерв'ю The Ring заявив, що повністю готовий до бою проти Джошуа. Він наголосив, що британському боксеру доведеться його вбити, щоб перемогти.

Я вийду й здивую світ. Я знаю, що це виклик, але я знаю, на що здатний. Нехай він завдасть мені розсічень, нехай розіб’є мені обличчя. Але знаєте що? Йому доведеться мене вбити, щоб зупинити, бо я серйозно готовий померти в рингу, аби виграти цей бій,

– висловився Пол.

Джошуа ж в інтерв'ю SkySports зробив не менш гучну заяву, ніж американський блогер.

Запам'ятайте мої слова: ви побачите, що ще більше боксерів погоджуватимуться на ці нагоди у майбутньому. Я розіб'ю інтернет об обличчя Джейка Пола, – сказав боксер.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?