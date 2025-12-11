Пол – Джошуа: появился официальный трейлер к одному из самых громких боев года

Уже совсем скоро в боксерском мире состоится масштабное событие. Энтони Джошуа будет драться против Джейка Пола.

В сети появился официальный трейлер противостояния между британским боксером и американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix.

Читайте также "Станет последним днем его боксерской карьеры": представитель Усика дал прогноз на Пол – Джошуа

Трейлер боя Пол – Джошуа

Стриминговая платформа Netflix обнародовала промо ролик к поединку между Полом и Джошуа. На видео можно увидеть кадры из подготовки бойцов к бою, а также лучшие моменты из их предыдущих противостояний.

Трейлер боя Пол – Джошуа: смотрите видео

Что Пол и Джошуа говорили о бое?

Американский блогер в интервью The Ring заявил, что полностью готов к бою против Джошуа. Он отметил, что британскому боксеру придется его убить, чтобы победить.

Я выйду и удивлю мир. Я знаю, что это вызов, но я знаю, на что способен. Пусть он нанесет мне рассечений, пусть разобьет мне лицо. Но знаете что? Ему придется меня убить, чтобы остановить, потому что я серьезно готов умереть в ринге, чтобы выиграть этот бой,

– высказался Пол.

Джошуа же в интервью SkySports сделал не менее громкое заявление, чем американский блогер.

Запомните мои слова: вы увидите, что еще больше боксеров будут соглашаться на эти случаи в будущем. Я разобью интернет о лицо Джейка Пола, – сказал боксер.

Что известно о бое Пол – Джошуа?