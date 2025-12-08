Усик розповів, скільки раундів триватиме Пол – Джошуа

Вже зовсім скоро відбудеться гучна подія у боксерському світі. Ентоні Джошуа повернеться у професійний рингі після паузи більше, ніж у рік.

Британський боксер битиметься проти Джейка Пола. Олександр Усик поділився думками про те, скільки раундів триватиме бій, повідомляє 24 канал із посиланням на All The Smoke Boxing.

Читайте також Усик назвав єдиного боксера, якого йому ніколи не вдасться перевершити

Скільки триватиме бій Пол – Джошуа?

Усик наголосив, що бій Пол – Джошуа це просто багато грошей і шоу. Зі спортивної точки зору цей поєдинок не цікавий.

Український боксер підкреслив, що Джошуа олімпійський чемпіон, а Пол просто блогер і спортсмен.

На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – 24 канал) Це від його джеба. Бум,

– сказав Усик.

Раніше Пол висловився про бій з Джошуа. Американський блогер виступив із доволі гучно заявою.

Що Пол сказав про бій з Джошуа?

В інтерв'ю The Ring Пол заявив, що має стовідсоткову готовність до поєдинку проти Джошуа. Він заявив, що британському боксеру доведеться його вбити, щоб здобути перемогу.

"Я вийду й здивую світ. Я знаю, що це виклик, але я знаю, на що здатний. Нехай він завдасть мені розсічень, нехай розіб’є мені обличчя. Але знаєте що? Йому доведеться мене вбити, щоб зупинити, бо я серйозно готовий померти в рингу, аби виграти цей бій", – висловився блогер.

Що відомо про поєдинок Пол – Джошуа?