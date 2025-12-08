Усик рассказал, сколько раундов продлится Пол – Джошуа
- Александр Усик считает, что бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом продлится всего один раунд.
- Джейк Пол заявил, что готов умереть в ринге, чтобы победить Джошуа, и британский боксер должен будет его убить для победы.
Уже совсем скоро состоится громкое событие в боксерском мире. Энтони Джошуа вернется в профессиональный ринг после паузы больше, чем в год.
Британский боксер будет драться против Джейка Пола. Александр Усик поделился мыслями о том, сколько раундов продлится бой, сообщает 24 канал со ссылкой на All The Smoke Boxing.
Сколько продлится бой Пол – Джошуа?
Усик отметил, что бой Пол – Джошуа это просто много денег и шоу. Со спортивной точки зрения этот поединок не интересен.
Украинский боксер подчеркнул, что Джошуа олимпийский чемпион, а Пол просто блогер и спортсмен.
По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал) Это от его джеба. Бум,
– сказал Усик.
Ранее Пол высказался о бое с Джошуа. Американский блогер выступил с довольно громким заявлением.
Что Пол сказал о бое с Джошуа?
В интервью The Ring Пол заявил, что имеет стопроцентную готовность к поединку против Джошуа. Он заявил, что британскому боксеру придется его убить, чтобы одержать победу.
"Я выйду и удивлю мир. Я знаю, что это вызов, но я знаю, на что способен. Пусть он нанесет мне рассечений, пусть разобьет мне лицо. Но знаете что? Ему придется меня убить, чтобы остановить, потому что я серьезно готов умереть в ринге, чтобы выиграть этот бой", – высказался блогер.
Что известно о поединке Пол – Джошуа?
Бой Пол – Джошуа состоится 19 декабря 2025 года. Боксеры будут драться в Майами.
Поединок по регламенту продлится восемь раундов. Кроме того, Джошуа получил весовые ограничения накануне поединка с Полом.
Вечер бокса будет транслировать стриминговая платформа Netflix.
Отметим, что Пол последний раз дрался в июне 2025 года. Блогер неожиданно одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Джошуа же дрался аж осенью прошлого года. Тогда британский боксер потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа, оказавшись в нокауте в пятом раунде.