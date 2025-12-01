Доведеться мене вбити, – Пол розповів, як Джошуа зможе його зупинити
- Джейк Пол заявив, що для перемоги Джошуа доведеться його вбити, оскільки він готовий померти в рингу заради перемоги.
- Ентоні Джошуа готується до бою з Полом під керівництвом українського тренера Єгора Голуба в тренувальному таборі Олександра Усика.
Вже 19 грудня 2025 року Джейк Пол проведе бій проти Ентоні Джошуа у Маямі (США). Напередодні обидва боксери неодноразово говорили про свою майбутню перемогу.
Американський блогер назвав Ентоні Джошуа копією Енді Руїса. Джейк Пол запевнив, що 19 грудня спробує здивувати світ, заявивши про свою 100-відсоткову готовність до цього двобою, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.
Що сказав Пол про варіант ймовірної перемоги Джошуа?
Пол-молодший розповів, у якому лише випадку Ей Джей зможе його перемогти.
Я вийду й здивую світ. Я знаю, що це виклик, але я знаю, на що здатний. Нехай він завдасть мені розсічень, нехай розіб’є мені обличчя. Але знаєте що? Йому доведеться мене вбити, щоб зупинити, бо я серйозно готовий померти в рингу, аби виграти цей бій,
– заявив Джейк.
Хто готує Джошуа до бою із Полом?
Британський супертяж вирішив поекспериментувати та доєднатись до тренувального табору Олександра Усика. Виявилось, що Ентоні до найближчого двобою готує українець Єгор Голуб, який раніше працював із Денисом Берінчиком. Видання The Independent повідомляло, що український коуч увійде у кут Джошуа під час двобою із Джейком.
Сам британець зізнався, як український тренер штурмує його перед поєдинком.
"Єгор мене реально "вбиває" на тренуваннях, муштрує по повній", – заявляв британський супертяж.
Раніше Ентоні розповів, як на такий крок відреагував його тренер Бен Девісон.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
За регламентом бій Пол – Джошуа триватиме не більше 8-ми раундів. Боксери будуть битись в рукавицях 10 унцій.
Для британського супертяжа ввели обмеження щодо ваги.
Промоутер Френк Воррен припустив, що може статись із кар'єрою Ентоні, якщо він сенсаційно програє Полу.
Востаннє Джошуа боксував у вересні 2024-го, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа. Ця поразка стала четвертою у кар'єрі Ей Джея у професіоналах. Загалом за спиною британця є 28 перемог (25 – нокаутом).
Натомість Пол-молодший здобув у професіоналах 12 звитяг (7 – нокаутом) при одній поразці. У своєму крайньому бою у червні 2025-го Джейк переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.