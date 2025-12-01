Доведеться мене вбити, – Пол розповів, як Джошуа зможе його зупинити

Вже 19 грудня 2025 року Джейк Пол проведе бій проти Ентоні Джошуа у Маямі (США). Напередодні обидва боксери неодноразово говорили про свою майбутню перемогу.

Американський блогер назвав Ентоні Джошуа копією Енді Руїса. Джейк Пол запевнив, що 19 грудня спробує здивувати світ, заявивши про свою 100-відсоткову готовність до цього двобою, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Що сказав Пол про варіант ймовірної перемоги Джошуа?

Пол-молодший розповів, у якому лише випадку Ей Джей зможе його перемогти.

Я вийду й здивую світ. Я знаю, що це виклик, але я знаю, на що здатний. Нехай він завдасть мені розсічень, нехай розіб’є мені обличчя. Але знаєте що? Йому доведеться мене вбити, щоб зупинити, бо я серйозно готовий померти в рингу, аби виграти цей бій,

– заявив Джейк.

Хто готує Джошуа до бою із Полом?

Британський супертяж вирішив поекспериментувати та доєднатись до тренувального табору Олександра Усика. Виявилось, що Ентоні до найближчого двобою готує українець Єгор Голуб, який раніше працював із Денисом Берінчиком. Видання The Independent повідомляло, що український коуч увійде у кут Джошуа під час двобою із Джейком.

Сам британець зізнався, як український тренер штурмує його перед поєдинком.

"Єгор мене реально "вбиває" на тренуваннях, муштрує по повній", – заявляв британський супертяж.

Раніше Ентоні розповів, як на такий крок відреагував його тренер Бен Девісон.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?