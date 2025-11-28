Відомий функціонер приголомшив своїм прогнозом на бій Джошуа – Пол

До кінця 2025 року прихильники боксу побачать довгоочікуване повернення Ентоні Джошуа у ринг. 19 грудня британський боксер проведе бій проти Джейка Пола у Маямі (США).

Промоутер Едді Хірн висловив свою думку щодо протистояння Ентоні Джошуа – Джейк Пол. Голова "Matchroom Sport" наголосив на майже рекордному гонорарі за цей бій для Ей Джея, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.

До теми Міг би перемогти членом і зламаною рукою: Ф'юрі дав одіозний прогноз на бій Пол – Джошуа

Який прогноз на бій Джошуа – Пол зробив Хірн?

Хірн зізнався, що вони не могли відмовитись від такої грошової пропозиції. На думку відомого функціонера, єдина людина, для якої цей поєдинок є небезпечним – це Пол, якого він обізвав скаженим.

Санта-Клаус прийшов раніше з 400 мішками, повними грошей, і сказав: "Ей Джей, хочеш найкраще Різдво у своєму житті?" А ми відповіли: "Так, будь ласка". І, по суті, так і був організований бій. Пол геть божевільний, що бере цей бій. Поєдинок закінчиться тоді, коли цього захоче Ентоні Джошуа. Він отримує гонорар, близький до рекордного у своїй кар’єрі,

– сказав промоутер.

Едді запевнив, що слід чекати швидкої перемоги Джошуа. Хірн зауважив, що їх двобій не триватиме навіть чотирьох раундів. Поєдинок закінчиться тоді, коли британець влучить у підборіддя Пола-молодшого.

Відзначимо, що інший промоутер Френк Воррен несподівано застеріг Джошуа. Він припустив, що може бути із кар'єрою Ентоні, якщо він сенсаційно програє блогеру.

"Якщо Джошуа матиме поганий вигляд у бою з Полом або взагалі програє, то його кар'єра у небезпеці. Враховуючи весь досвід, все резюме Джошуа, він має перемагати і спокійно йти далі. Пол – великий, великий андердог у цьому бою. У разі невдачі це поставить під питання будь-які великі бої Ентоні в майбутньому", – слова Воррена процитувало Sky Sports.

Що відомо про бій Джошуа – Пол?