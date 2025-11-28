Известный функционер ошеломил своим прогнозом на бой Джошуа – Пол

До конца 2025 года поклонники бокса увидят долгожданное возвращение Энтони Джошуа в ринг. 19 декабря британский боксер проведет бой против Джейка Пола в Майами (США).

Промоутер Эдди Хирн высказал свое мнение относительно противостояния Энтони Джошуа – Джейк Пол. Глава "Matchroom Sport" отметил почти рекордный гонорар за этот бой для Эй Джея, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.

Какой прогноз на бой Джошуа – Пол сделал Хирн?

Хирн признался, что они не могли отказаться от такого денежного предложения. По мнению известного функционера, единственный человек, для которого этот поединок является опасным – это Пол, которого он обозвал бешеным.

Санта-Клаус пришел раньше с 400 мешками, полными денег, и сказал: "Эй Джей, хочешь лучшее Рождество в своей жизни?" А мы ответили: "Да, пожалуйста". И, по сути, так и был организован бой. Пол совершенно сумасшедший, что берет этот бой. Поединок закончится тогда, когда этого захочет Энтони Джошуа. Он получает гонорар, близкий к рекордному в своей карьере,

– сказал промоутер.

Эдди заверил, что следует ждать скорой победы Джошуа. Хирн заметил, что их поединок не продлится даже четырех раундов. Поединок закончится тогда, когда британец попадет в подбородок Пола-младшего.

Отметим, что другой промоутер Фрэнк Уоррен неожиданно предостерег Джошуа. Он предположил, что может быть с карьерой Энтони, если он сенсационно проиграет блогеру.

"Если Джошуа будет плохо выглядеть в бою с Полом или вообще проиграет, то его карьера в опасности. Учитывая весь опыт, все резюме Джошуа, он должен побеждать и спокойно идти дальше. Пол – большой, большой андердог в этом бою. В случае неудачи это поставит под вопрос любые большие бои Энтони в будущем", – слова Уоррена процитировало Sky Sports.

Что известно о бое Джошуа – Пол?