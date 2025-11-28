Известный функционер ошеломил своим прогнозом на бой Джошуа – Пол
- Энтони Джошуа проведет бой против Джейка Пола в Майами 19 декабря 2025 года, получив почти рекордный гонорар.
- Промоутер Эдди Хирн прогнозирует скорую победу Джошуа, тогда как Фрэнк Уоррен предостерегает от возможных последствий в случае проигрыша Джошуа.
До конца 2025 года поклонники бокса увидят долгожданное возвращение Энтони Джошуа в ринг. 19 декабря британский боксер проведет бой против Джейка Пола в Майами (США).
Промоутер Эдди Хирн высказал свое мнение относительно противостояния Энтони Джошуа – Джейк Пол. Глава "Matchroom Sport" отметил почти рекордный гонорар за этот бой для Эй Джея, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.
К теме Мог бы победить членом и сломанной рукой: Фьюри дал одиозный прогноз на бой Пол – Джошуа
Какой прогноз на бой Джошуа – Пол сделал Хирн?
Хирн признался, что они не могли отказаться от такого денежного предложения. По мнению известного функционера, единственный человек, для которого этот поединок является опасным – это Пол, которого он обозвал бешеным.
Санта-Клаус пришел раньше с 400 мешками, полными денег, и сказал: "Эй Джей, хочешь лучшее Рождество в своей жизни?" А мы ответили: "Да, пожалуйста". И, по сути, так и был организован бой. Пол совершенно сумасшедший, что берет этот бой. Поединок закончится тогда, когда этого захочет Энтони Джошуа. Он получает гонорар, близкий к рекордному в своей карьере,
– сказал промоутер.
Эдди заверил, что следует ждать скорой победы Джошуа. Хирн заметил, что их поединок не продлится даже четырех раундов. Поединок закончится тогда, когда британец попадет в подбородок Пола-младшего.
Отметим, что другой промоутер Фрэнк Уоррен неожиданно предостерег Джошуа. Он предположил, что может быть с карьерой Энтони, если он сенсационно проиграет блогеру.
"Если Джошуа будет плохо выглядеть в бою с Полом или вообще проиграет, то его карьера в опасности. Учитывая весь опыт, все резюме Джошуа, он должен побеждать и спокойно идти дальше. Пол – большой, большой андердог в этом бою. В случае неудачи это поставит под вопрос любые большие бои Энтони в будущем", – слова Уоррена процитировало Sky Sports.
Что известно о бое Джошуа – Пол?
Была информация, что бой продлится не более 8-ми раундов, а драться боксеры будут в перчатках 10 унций.
Александр Усик дал свой прогноз на поединок.
Для Энтони ввели ограничения веса, а боксерское шоу можно будет посмотреть на стриминговой платформе Netflix.
Ранее Daily Mail сообщало, что общий гонорар боя Пол – Джошуа составляет 140 миллионов фунтов стерлингов.