Пол висловився про своє майбутнє після перемоги над Чавесом-молодшим. Зокрема, американський інфлюєнсер кинув виклик багатьом зірковим боксерам, повідомляє 24 канал із посиланням на Happy Punch.

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Що сказав Джейк Пол

Джейк Пол одразу після перемоги над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим виступив з гучною заявою. Американський блогер готовий продовжувати битись далі та кинув виклик когорті боксерів.

Інфлюєнсер назвав п'ятьох бійців, з якими хоче розділити ринг. Найвідоміші з них це Ентоні Джошуа, Джервонта Девіс, а також він має наміри битись із Зуро Раміресом, Баду Джеком та взяти реванш у Томмі Ф'юрі.

До слова. Джейк Пол вперше бився проти Томмі Ф'юрі 26 лютого 2023 року. Тоді брат Тайсона Ф'юрі здолав американського блогера роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Томмі Ф'юрі у травні цього року переміг Кенана Ханджалича. Після чого брат Тайсона Ф'юрі заявив, що готовий провести реванш із Джейком Полом.

Раніше повідомляли, що Джейк Пол битиметься проти Олександра Усика в октагоні. Обидві сторони зацікавлені у проведенні поєдинку.