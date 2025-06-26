Помер екстренер олімпійської збірної США з боксу Джо Берд

Боксерську спільноту сколихнула жахлива звістка. 25 червня стало відомо про смерть колишнього тренера збірної США із боксу Джо Берда.

Серце відомого тренера зупинилось у віці повних 89 років. Джо Берд був не лише тренером американської збірної із боксу, а й батьком чемпіона світу у важкій вазі Кріса Берда, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxingScene.

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Помер тренер олімпійської збірної США-1992

Не повідомляють що саме стало причиною смерті наставника олімпійської збірної США. У далекому 1992-му році на Іграх в іспанській Барселоні американські боксери під його керівництвом здобули повний комплект нагород: "золото", "срібло" та "бронзу". У тодішній збірній під наставництвом Берда-старшого виступав Оскар де ла Хойя.

Він був неймовірним тренером, неймовірним батьком і дідусем. Якби він у вас був, у вас точно був би один з найкращих. Він працював з багатьма дітьми,

– сказав син Джо Берда.

У своїй тренерській діяльності Джо Берд працював не лише зі своїм сином Крісом, а й усіма іншими синами. Усі вони стали боксерами, як і його єдина донька Трейсі. Також Джо Берд керував власною Боксерською академією.

Нагадаємо, що у березні поточного 2025 року відійшов у засвіти найстарший чемпіон світу Джо Форман. Саме його рекорд прагне побити українець Володимир Кличко, який роздумує над своїм повернення у професійний ринг.