Сердце известного тренера остановилось в возрасте полных 89 лет. Джо Берд был не только тренером американской сборной по боксу, но и отцом чемпиона мира в тяжелом весе Криса Берда, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

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Умер тренер олимпийской сборной США-1992

Не сообщают что именно стало причиной смерти наставника олимпийской сборной США. В далеком 1992-м году на Играх в испанской Барселоне американские боксеры под его руководством завоевали полный комплект наград: "золото", "серебро" и "бронзу". В тогдашней сборной под наставничеством Берда-старшего выступал Оскар де ла Хойя.

Он был невероятным тренером, невероятным отцом и дедушкой. Если бы он у вас был, у вас точно был бы один из лучших. Он работал со многими детьми,

– сказал сын Джо Берда.

В своей тренерской деятельности Джо Берд работал не только со своим сыном Крисом, но и всеми другими сыновьями. Все они стали боксерами, как и его единственная дочь Трейси. Также Джо Берд руководил собственной Боксерской академией.

Напомним, что в марте текущего 2025 года отошел в мир иной старейший чемпион мира Джо Форман. Именно его рекорд стремится побить украинец Владимир Кличко, который размышляет над своим возвращением в профессиональный ринг.