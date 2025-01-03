Помер 29-річний боксер, який потрапив до лікарні, програвши у поєдинку

Нещодавно танзанійський боксер Хассан Мгая провів поєдинок проти Пола Еліаса. Після поразки нокаутом спортсмен опинився в лікарні.

У підсумку 29-річний Мгая пішов з життя у медичному закладі. Боксер помер внаслідок отриманих травм, повідомляє 24 канал із посиланням на WBC.

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Деталі смерті боксера

Хассан Мгая помер 30 грудня 2024 року від травм, які отримав 27 грудня внаслідок нокауту у бою. Танзанійського боксера доставили в лікарню Палестина, що знаходиться в Сінзі (Танзанія).

Згодом 29-річного боксера перевели у лікарню Мвананьямала. Саме там Мгая провів останні хвилини свого життя.

Всесвітня організація боксу WBC та президент Маурісіо Сулейман висловили співчуття родині та близьким танзанійського професійного боксера Хассана Мгая.

Що відомо про Мгая