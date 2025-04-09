Тренував зірок боксу та воював у В'єтнамі: помер видатний американський тренер

Світову боксерську спільноту сколихнула сумна звістка. Пішов у засвіти легендарний американський тренер Кенні Адамс.

Спеціаліст помер у віці 84 років. Деталі смерті невідомі, але раніше Кенні Адамс потрапляв до лікарні через ниркову недостатність, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Що відомо про Кенні Адамса

Кенні Адамс з десяти років займався боксом. Він мав певний успіх серед аматорів, але вирішив не йти у профі, адже його не цікавили гроші, більше ніж спорт.

Легендарний американський тренер був військовим. Адамс відслужив у армії США 30 років, у 101-й повітряно-десантній дивізії, а також був ветераном війни у В'єтнамі.

Відзначимо, що Адамс став першим темношкірим тренером в історії боксерської збірної Сполучених Штатів Америки. Під керівництвом Кенні американці здобули вісім медалей, зокрема, три "золота" на Олімпіадах.

До слова. Кенні Адамс тренував чимало іменитих боксерів. Серед них такі імена, як Семюель Пітер, Евандер Холіфілд, Хасім Рахман, Рей Мейсер, Рой Джонс та інші.

Цікаво, що Володимир Кличко на початку кар'єри звертався до Кенні Адамса. Український боксер хотів дізнатись, як розвертати кулак, щоб вийшов сильний удар під час лівого хука.