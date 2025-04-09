Специалист умер в возрасте 84 лет. Детали смерти неизвестны, но ранее Кенни Адамс попадал в больницу из-за почечной недостаточности, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Что известно о Кенни Адамсе

Кенни Адамс с десяти лет занимался боксом. Он имел определенный успех среди любителей, но решил не идти в профи, ведь его не интересовали деньги, больше чем спорт.

Легендарный американский тренер был военным. Адамс отслужил в армии США 30 лет, в 101-й воздушно-десантной дивизии, а также был ветераном войны во Вьетнаме.

Отметим, что Адамс стал первым темнокожим тренером в истории боксерской сборной Соединенных Штатов Америки. Под руководством Кенни американцы завоевали восемь медалей, в частности, три "золота" на Олимпиадах.

К слову. Кенни Адамс тренировал немало именитых боксеров. Среди них такие имена, как Сэмюэль Питер, Эвандер Холифилд, Хасим Рахман, Рэй Мейсер, Рой Джонс и другие.

Интересно, что Владимир Кличко в начале карьеры обращался к Кенни Адамсу. Украинский боксер хотел узнать, как разворачивать кулак, чтобы получился сильный удар во время левого хука.