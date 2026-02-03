"Прийшов час зробити правильне рішення": Красюк підтримав Гвоздика після сенсаційної поразки

У ніч із 1 на 2 лютого український боксер Олександр Гвоздик сенсаційно поступився сербу Радівоє Калайджичу. Зі словами підтримки до українця звернувся промоутер Олександр Красюк.

Красюк емоційно та розлого відреагував на сенсаційну поразку Гвоздика. Він звернувся до боксера в інтерв'ю на sport.ua.

Важливо Три нокдауни та нокаут: український боксер зазнав найсенсаційнішої поразки року

Що сказав Красюк?

Красюк зазначив, що Гвоздик – розумна та сильна людина. Він висловив слова підтримки спорстмену, оскільки програвати завжди неприємно. Для Красюка Гвоздик завжди був найулюбленішим боксером, ще з часів Олімпійських Ігор.

Ми всі з часом, на жаль, не молодіємо, і зараз, мабуть, прийшов той момент, коли Олександру треба зробити дуже зважене рішення: не триматись за минуле, а дивитись в майбутнє впевнено та робити такі кроки, які б забезпечили успіх у майбутньому, попри те, яке буде прийнято рішення, чи це буде бокс або бізнес, чи це буде освітня, чи тренерська діяльність,

– зауважив промоутер.

Він додав, що Красюку треба тверезо подивитись на обставини та прийняти правильне рішення. Зробити крок у майбутнє. Красюк наголосив, що його слова підтримки пролунали від чистого серця з бажанням добра для Гвоздика.

Як склався бій Гвоздика та Калайджича?

Поєдинок між українцем Гвоздиком і сербом Калайджичем відбувся в Лас-Вегасі в ніч на 2 лютого. Протистояння почалось оптимістично для українця, адже він відправив суперника в нокдаун ще в першому раунді.

Це ж Гвоздику вдалось і в четвертому раунді. Утім вирішальним став сьомий раунд. Там сербу також вдалося відправити українця в нокдаун, а згодом узагалі завершити дуель нокаутом. Цікаво, що за даними Compubox, Гвоздик навіть завдав більше ударів, ніж його опонент.

Зокрема, українець 129 разів влучив у суперника. Калайджич – усього 80. Щоправда, для влучань Гвоздику знадобилось більше спроб. Загалом він завдав 489 ударів, а серб – 258. Гвоздик також має більшу кількість джебів та сильних ударів, але в усіх випадках точність вища у Калайджича.

Бої українців у Лас-Вегасі: останні новини