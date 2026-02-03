"Пришло время сделать правильное решение": Красюк поддержал Гвоздика после сенсационного поражения
- Украинский боксер Александр Гвоздик потерпел сенсационное поражение от серба Радивое Калайджича в Лас-Вегасе, хотя нанес больше ударов, чем оппонент.
- Промоутер Александр Красюк поддержал Гвоздика, призвав принять взвешенное решение относительно будущего, возможно, вне бокса.
В ночь с 1 на 2 февраля украинский боксер Александр Гвоздик сенсационно уступил сербу Радивое Калайджичу. Со словами поддержки к украинцу обратился промоутер Александр Красюк.
Красюк эмоционально и пространно отреагировал на сенсационное поражение Гвоздика. Он обратился к боксеру в интервью на sport.ua.
Важно Три нокдауна и нокаут: украинский боксер потерпел самое сенсационное поражение года
Что сказал Красюк?
Красюк отметил, что Гвоздик – умный и сильный человек. Он выразил слова поддержки спорстмену, поскольку проигрывать всегда неприятно. Для Красюка Гвоздик всегда был самым любимым боксером, еще со времен Олимпийских Игр.
Мы все со временем, к сожалению, не молодеем, и сейчас, видимо, пришел тот момент, когда Александру надо сделать очень взвешенное решение: не держаться за прошлое, а смотреть в будущее уверенно и делать такие шаги, которые бы обеспечили успех в будущем, несмотря на то, какое будет принято решение, будет ли это бокс или бизнес, или это будет образовательная, или тренерская деятельность,
– отметил промоутер.
Он добавил, что Красюку надо трезво посмотреть на обстоятельства и принять правильное решение. Сделать шаг в будущее. Красюк отметил, что его слова поддержки прозвучали от чистого сердца с желанием добра для Гвоздика.
Как сложился бой Гвоздика и Калайджича?
Поединок между украинцем Гвоздиком и сербом Калайджичем состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 2 февраля. Противостояние началось оптимистично для украинца, ведь он отправил соперника в нокдаун еще в первом раунде.
Это же Гвоздику удалось и в четвертом раунде. Впрочем решающим стал седьмой раунд. Там сербу также удалось отправить украинца в нокдаун, а затем вообще завершить дуэль нокаутом. Интересно, что по данным Compubox, Гвоздик даже нанес больше ударов, чем его оппонент.
В частности, украинец 129 раз попал в соперника. Калайджич – всего 80. Правда, для попаданий Гвоздику понадобилось больше попыток. В целом он нанес 489 ударов, а серб – 258. Гвоздик также имеет большее количество джебов и сильных ударов, но во всех случаях точность выше у Калайджича.
Бои украинцев в Лас-Вегасе: последние новости
- Украинец Сергей Богачук победил россиянина Раджаба Бутаева. Украинец одержал викторию решением судей.
- Россиянин сначала завладел преимуществом. Однако в зрелищном и близком бою украинец Богачук вырвал победу.
- Богачук уже оценил свою победу над россиянином. Он отметил, что каждый раунд был, как война и посвятил победу украинцам.