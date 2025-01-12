Поєдинок за участі Потєрі та бразильського дебютанта Туліо тривав всього один раунд. Український боєць програв технічним нокаутом, повідомляє 24 канал.

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Туліо нокаутував Потєрю

Марко Туліо досить активно розпочав поєдинок проти Ігоря Потєрі. Дебютант UFC вдався навіть до забороненого удару, через що український боєць отримав час на відновлення.

Суперник Потєрі вирішив не збавляти обертів та швидко закінчити поєдинок. Бразилець на третій хвилині бою завдав потужного удару з правої після чого почав добивати Ігоря.

У підсумку рефері вирішив зупинити поєдинок. Марко Туліо здолав Ігоря Потєрю у першому раунді.

Туліо відправив у нокаут Потєрю: дивіться відео

Зазначимо, що ця поразка стала третьою поспіль для Ігоря Потєрі. Український боєць ризикує тим, що може втратити контракт з компанією через свої невтішні виступи.