Напередодні бою на усіх бійців, які візьмуть участь у турнірі в Лас-Вегасі, чекала традиційна процедура зважування. На неї завітав й український боєць Ігор Потеря, який у рамках UFC Fight Night 249 поб'ється проти бразильця Марко Туліо, пише 24 Канал.

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Не вклався у ваговий ліміт

28-річний український боєць несподівано не вклався у допустимі рамки ваги. Так, як цей бій у середній вазі (до 84 кілограм) не є титульним, то бійцям дозволяється показати вагу до 84,3 кілограма. Однак навіть у ці межі Потеря не вклався.

Вага показала 85,27 кілограма в Ігоря. Натомість його суперник перед боєм важить 84,1 кілограма.

Відео зважування Потері

Відтак, таке перевищення ваги вплине на суму, яку Потеря заробить за цей двобій. Українець буде оштрафований на 25% від свого гонорару.

Цікаво, що для найближчого суперника Потері цей бій буде дебютним в організації. Раніше Марко Туліо тріумфував у фіналі серії претендентів Дейни Вайта.

Як перевищення ваги прокоментував Потеря

Український боєць вже пояснив, чому не вклався у межі ваги. Зробив Потеря це у своєму телеграм-каналі.

Як ви знаєте, я трішки не вклався в ліміт моєї вагової категорії. Причиною стало те, що я бився буквально два з половиною місяці тому, і мій організм не встиг відновитися. Гонка ваги була дуже страшною. Зараз головне – відновитися, та вперед з Божою допомогою перемагати. Дякую за вашу підтримку, друзі! Я це дуже ціную, я все бачу,

– сказав Потеря.

Також після процедури зважування Потеря та Туліо зійшлись у фінальній дуелі поглядів, яка минула без жодних скандалів. Бійці потиснули одне одному руки, декілька секунд подивились одне одному в очі та розійшлись.

Відео фінальної дуелі поглядів