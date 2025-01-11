Накануне боя на всех бойцов, которые примут участие в турнире в Лас-Вегасе, ждала традиционная процедура взвешивания. Ее посетил и украинский боец Игорь Потеря, который в рамках UFC Fight Night 249 подерется против бразильца Марко Тулио, пишет 24 Канал.

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Не уложился в весовой лимит

28-летний украинский боец неожиданно не уложился в допустимые рамки веса. Так, как этот бой в среднем весе (до 84 килограмм) не является титульным, то бойцам разрешается показать вес до 84,3 килограмма. Однако даже в эти пределы Потеря не уложился.

Вес показал 85,27 килограмма у Игоря. Зато его соперник перед боем весит 84,1 килограмма.

Видео взвешивания Потери

Поэтому, такое превышение веса повлияет на сумму, которую Потеря заработает за этот поединок. Украинец будет оштрафован на 25% от своего гонорара.

Интересно, что для ближайшего соперника Потери этот бой будет дебютным в организации. Ранее Марко Тулио триумфовал в финале серии претендентов Дэйны Уайта.

Как превышение веса прокомментировал Потеря

Украинский боец уже объяснил, почему не уложился в пределы веса. Сделал Потеря это в своем телеграм-канале.

Как вы знаете, я немного не уложился в лимит моей весовой категории. Причиной стало то, что я дрался буквально два с половиной месяца назад, и мой организм не успел восстановиться. Гонка веса была очень страшной. Сейчас главное – восстановиться, и вперед с Божьей помощью побеждать. Спасибо за вашу поддержку, друзья! Я это очень ценю, я все вижу,

– сказал Потеря.

Также после процедуры взвешивания Потеря и Тулио сошлись в финальной дуэли взглядов, которая прошла без скандалов. Бойцы пожали друг другу руки, несколько секунд посмотрели друг другу в глаза и разошлись.

Видео финальной дуэли взглядов