Чарлі Суарес є обов'язковим претендентом на титул WBO в другій напівлегкій вазі. Саме він може провести поєдинок проти українського ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Чи відбудеться бій Чарлі Суареса проти Василя Ломаченка?

В інтерв'ю BoxingScene Суарес розповів, що все залежить від його промоутера Самсона Левковича. Він знає, що найкраще для його підопічного. Суарес дуже довіряє своєму промоутеру в усьому. Саме Левкович знає, який бій найкращий для боксера.

Ми знаємо, що Ломаченко – хороший боєць і боксер,

– зазначив Чарлі Суарес.

Він додав, що українця знають усі.

Що говорять у світі боксу про можливе повернення Василя Ломаченка на ринг?

Володар титулу WBC в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер зауважив, що сам хоче провести бій проти Ломаченка. Він обіцяє перемогти українця та знову відправити Василя на пенсію. До того ж, боєць готовий виставити свій титул на кін, тож, у разі перемоги Ломаченка над ним, українець повернене собі пояс WBC.

А ось Олександр Гвоздик наголосив, що бій проти Наваретте – саме те, що треба Ломаченку для повернення. І мексиканський боксер не має стати проблемою для українця. Навіть, якщо Василь готовий зараз до бою навіть менше, ніж на половину.