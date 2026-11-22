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Таку думку висловив спортивний журналіст Сергій Пейчев в інтерв'ю для 24 Каналу. Він також пригадав своє спілкування з боксером на початку його професійної кар'єри.

Пейчев оцінив, як українці сприймуть повернення Ломаченка

За його словами, попри видатні досягнення на боксерському рингу, Ломаченко вже не є тією людиною, за якою українці готові стежити та вболівати всім серцем.

Особливо ніяк. Будуть якісь новини, але це, на жаль, не та людина, за якою хочеться стежити й вболівати всім серцем, тому що аж надто багато було всього негативного, щоб зараз якось змінювати своє ставлення до нього. Та й, у принципі, він нічого не зробив, щоб це ставлення змінювалося– зазначив журналіст.

Раніше Ломаченко справив на нього враження приємної та простої людини. Водночас із роками ставлення журналіста змінилося через публічні висловлювання спортсмена.

Як спортсмен він, звісно, топ, але як публічна людина, яка також впливає на думки інших людей і світову спільноту, – тут розчарування велике– наголосив Пейчев.

Чому негативно ставляться до Ломаченка

Нагадаємо, протягом останніх років Ломаченко неодноразово опинявся в центрі суспільних дискусій через свої релігійні та політичні погляди.

Зокрема, боксер публікував матеріали на підтримку представників Української православної церкви (Московського патріархату), а також вступав у публічні конфлікти з українськими волонтерами та громадськими діячами, серед яких Сергій Стерненко та Сергій Притула.

Окреме обурення частини українського суспільства викликала його позиція щодо російської агресії та відсутність чіткого публічного засудження Росії.