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Такое мнение высказал спортивный журналист Сергей Пейчев в интервью для 24 Канала. Он также вспомнил о своем общении с боксером в начале его профессиональной карьеры.

Пейчев оценил, как украинцы воспримут возвращение Ломаченко

По его словам, несмотря на выдающиеся достижения на боксерском ринге, Ломаченко уже не тот человек, за которым украинцы готовы следить и болеть всем сердцем.

Особенно никак. Будут какие-то новости, но это, к сожалению, не тот человек, за которым хочется следить и болеть всем сердцем, потому что слишком много было всего негативного, чтобы сейчас как-то менять свое отношение к нему. Да и, в принципе, он ничего не сделал, чтобы это отношение изменилось– отметил журналист.

Раньше Ломаченко производил на него впечатление приятного и простого человека. В то же время с годами отношение журналиста изменилось из-за публичных высказываний спортсмена.

Как спортсмен он, конечно, топ, но как публичная личность, которая также влияет на мнения других людей и мировое сообщество, – здесь разочарование большое– подчеркнул Пейчев.

Почему к Ломаченко относятся негативно

Напомним, в течение последних лет Ломаченко неоднократно оказывался в центре общественных дискуссий из-за своих религиозных и политических взглядов.

В частности, боксер публиковал материалы в поддержку представителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), а также вступал в публичные конфликты с украинскими волонтерами и общественными деятелями, среди которых Сергей Стерненко и Сергей Притула.

Особое возмущение части украинского общества вызвала его позиция в отношении российской агрессии и отсутствие четкого публичного осуждения России.