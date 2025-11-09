Відомий промоутер оцінив шанси Джошуа провести бій до кінця 2025 року

Ентоні Джошуа може повернутись у ринг вже до кінця 2025 року. Промоутер Ей Джея Едді Хірн розставив усі крапки над "і" щодо ймовірного камбеку у ринг.

Едді Хірн розповів, що наразі невідомо, чи повернеться його клієнт у ринг до кінця поточного року. Промоутер розповів, як на нього накинулись із запитаннями щодо ймовірного повернення у ринг Ентоні Джошуа під час його візиту в Орландо, передає 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

До теми З'явилась несподівана дата можливого повернення у ринг Джошуа

Що сказав Хірн про ймовірне повернення Джошуа до кінця 2025 року?

За його словами, наразі ведуться багато різних розмов про бої та угоди, і деякі із них можуть включати проміжний бій ще до кінця 2025 року.

Зараз листопад, і не встигнеш озирнутися, як буде грудень, і у нас закінчується час, якщо ми збираємося боксувати цього року. Хороша річ у такому восьмираундовому бою полягає в тому, що ти можеш вставити його за кілька тижнів. Нам не потрібно продавати на нього квитки. Нам не потрібно, щоб Ентоні був на пресконференціях. Нам не потрібно знімати проморолики, тому що це не для цього. Це для нього,

– розповів Хірн.

Промоутер Ентоні вважає, що чим більше тривають перемовини, тим менша ймовірність повернення Джошуа у ринг до кінця 2025 року.

До слова, стало відомо, що Джошуа може провести бій в рамках андеркарду вечора боксу 20 грудня у Гані.

Водночас Сем Джонс, промоутер Даніеля Дюбуа, розповів про готовність свого клієнта до реваншу проти Джошуа. Нагадаємо, що у першому бою "Динаміт" нокаутував Ентоні.

"Якщо не брати Ф'юрі, то Дюбуа – найцікавіший варіант для Джошуа. Ентоні дуже конкурентний боксер, він хоче відповідати на поразки. Він відразу пішов на реванш з Руїсом, спробував помститися Усику. Дюбуа готовий до другого бою з Джошуа, хоча розуміє, що Ентоні хоче помсти", – процитувало слова Джонса видання Sky Sports.

Відзначимо, що якраз бій проти Дюбуа, який відбувся у вересні 2024-го, став крайнім для Джошуа. За його спиною 28 переможних зустрічей (25 – нокаутом) та 4 поразки (дані BoxRec).

Джошуа хоче доєднатись до табору Усика?