Известный промоутер оценил шансы Джошуа провести бой до конца 2025 года
- Энтони Джошуа может вернуться в ринг до конца 2025 года, но конкретных планов пока нет.
- Промоутер Эдди Хирн отметил, что переговоры о возвращении Джошуа продолжаются, но время для боя до конца 2025 года ограничено.
Энтони Джошуа может вернуться в ринг уже до конца 2025 года. Промоутер Эй Джея Эдди Хирн расставил все точки над "і" относительно вероятного камбэка в ринг.
Эдди Хирн рассказал, что пока неизвестно, вернется ли его клиент в ринг до конца текущего года. Промоутер рассказал, как на него набросились с вопросами относительно вероятного возвращения в ринг Энтони Джошуа во время его визита в Орландо, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.
Что сказал Хирн о вероятном возвращении Джошуа до конца 2025 года?
По его словам, сейчас ведутся много разных разговоров о боях и соглашениях, и некоторые из них могут включать промежуточный бой еще до конца 2025 года.
Сейчас ноябрь, и не успеешь оглянуться, как будет декабрь, и у нас заканчивается время, если мы собираемся боксировать в этом году. Хорошая вещь в таком восьмираундовом бою заключается в том, что ты можешь вставить его за несколько недель. Нам не нужно продавать на него билеты. Нам не нужно, чтобы Энтони был на пресс-конференциях. Нам не нужно снимать проморолики, потому что это не для этого. Это для него,
– рассказал Хирн.
Промоутер Энтони считает, что чем больше продолжаются переговоры, тем меньше вероятность возвращения Джошуа в ринг до конца 2025 года.
К слову, стало известно, что Джошуа может провести бой в рамках андеркарда вечера бокса 20 декабря в Гане.
В то же время Сэм Джонс, промоутер Даниэля Дюбуа, рассказал о готовности своего клиента к реваншу против Джошуа. Напомним, что в первом бою "Динамит" нокаутировал Энтони.
"Если не брать Фьюри, то Дюбуа – самый интересный вариант для Джошуа. Энтони очень конкурентный боксер, он хочет отвечать на поражения. Он сразу пошел на реванш с Руисом, попытался отомстить Усику. Дюбуа готов ко второму бою с Джошуа, хотя понимает, что Энтони хочет мести", – процитировало слова Джонса издание Sky Sports.
Отметим, что как раз бой против Дюбуа, который состоялся в сентябре 2024-го, стал крайним для Джошуа. За его спиной 28 победных встреч (25 – нокаутом) и 4 поражения (данные BoxRec).
Джошуа хочет присоединиться к лагерю Усика?
В начале ноября появилась информация, что Джошуа хочет поработать с командой Усика, которая уже дважды его побеждала. При этом нБен Дэвисон может остаться тренером Эй Джея.
Наставник Адам Смит уверен, что такое решение Джошуа может пойти на пользу британцу.
На тку информацию отреагировал промоутер Эдди Хирн, в интервью iFL TV представитель команды Джошуа рассказал, что пока нет никакого решения о присоединении Энтони к лагерю Усика в испанской Валенсии.