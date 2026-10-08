Зустріч Навроцького та Пак'яо, який не так давно вихваляв Росію і Москву, відбулася під час візиту президента Польщі на Філіппіни, повідомляє Euronews.

Навроцький відомий любов'ю до боксу

Ексчемпіон світу трохи поспарингував із політиком. Згодом філіппінський боксер опублікував у соціальних мережах відео, на якому він тренується з Навроцьким.

"Для мене було честю тренувати президента Польщі Кароля Навроцького", – сказав Пак'яо.

Тренування Навроцького та Пак'яо: дивіться відео

Цей вояж став першим офіційним візитом президента Польщі до азійської держави. Навроцький також поділився фотографіями з тренування у своїх соцмережах.

Що цікаво, Кароль Навроцький у юності займався боксом. Зокрема, він був призером командного чемпіонату Польщі. Інше спортивне захоплення президента – футбол. Він належав до ультрас гданської Лехії, на чолі якої зараз працює українець Владислав Лупашко.

Менні Пак'яо – боксер з політичними амбіціями

Філіппінський спортсмен є одним із найбільш титулованих боксерів у світі. Він завершив професійну кар'єру у 2021 році з послужним списком у 62 перемоги. Пак'яо також єдиний боксер в історії, який виграв титули чемпіона світу у восьми різних вагових категоріях.

Спортсмен спробував себе в політиці: у 2016 – 2022 роках він був сенатором, висловлюючи консервативні, праві погляди. Його заяви про ЛГБТ-спільноту спричинили міжнародний скандал у 2016 році.

Він також підтримував смертну кару, водночас заявляв про боротьбу зі злочинністю та виступав за безкоштовну освіту. Після програшу на виборах до Сенату 2025 року він оголосив про свій відхід з політики та повернення до боксу.