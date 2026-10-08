Встреча Навроцкого и Пакьяо, который не так давно восхвалял Россию и Москву, состоялась во время визита президента Польши на Филиппины, сообщает Euronews.

Навроцкий известен своей любовью к боксу

Экс-чемпион мира немного поспарринговал с политиком. Впоследствии филиппинский боксер опубликовал в социальных сетях видео, на котором он тренируется с Навроцким.

"Для меня было честью тренировать президента Польши Кароля Навроцкого", – сказал Пакьяо.

Тренировка Навроцкого и Пакьяо: смотрите видео

Этот визит стал первым официальным визитом президента Польши в азиатское государство. Навроцкий также поделился фотографиями с тренировки в своих соцсетях.

Что интересно, Кароль Навроцкий в юности занимался боксом. В частности, он был призером командного чемпионата Польши. Еще одно спортивное увлечение президента – футбол. Он входил в число ультрас гданьской Лехии, во главе которой сейчас работает украинец Владислав Лупашко.

Мэнни Пакьяо – боксер с политическими амбициями

Филиппинский спортсмен является одним из самых титулованных боксеров в мире. Он завершил профессиональную карьеру в 2021 году с послужным списком из 62 побед. Пакьяо также является единственным боксером в истории, завоевавшим титулы чемпиона мира в восьми различных весовых категориях.

Спортсмен попробовал себя в политике: в 2016–2022 годах он был сенатором, отстаивая консервативные, правые взгляды. Его заявления о ЛГБТ-сообществе вызвали международный скандал в 2016 году.

Он также поддерживал смертную казнь, одновременно заявляя о борьбе с преступностью и выступая за бесплатное образование. После поражения на выборах в Сенат в 2025 году он объявил о своем уходе из политики и возвращении в бокс.