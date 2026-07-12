Пакьяо в интервью пропагандистам поделился впечатлениями от своего первого визита в Россию. Несмотря на то, что россияне уже пятый год ведут полномасштабную войну против Украины и уничтожают многоэтажные дома, он сказал: "Люди здесь невероятные", сообщает 24 Канал.

Пакьяо и звезды бокса посетили Москву

Более того, филиппинец внезапно заявил, что россияне якобы добрые и приветливые. Мэнни также пообещал вернуться в Россию.

"Я впервые в России, и я счастлив быть здесь. Благодарен за теплый прием. Мне здесь нравится, люди здесь невероятные. Это замечательное место. Уверен, это не мой последний визит сюда. Я обязательно вернусь. Россияне добрые и приветливые. Они очень успешны в спорте, очень талантливы", – сказал Пакьяо.

Мэнни Пакьяо посетил боксерское шоу в Москве: смотрите видео

Следует отметить, что Пакьяо – не единственный известный боксер, посетивший Москву. Вместе с ним в Россию прибыли бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс и британский боксер Дерек Чисора.

Главным событием шоу стал поединок Мурата Гассиева против немца Петера Кадиру, в котором российский боксер защитил титул WBA, который недавно принадлежал Усику. Чемпионский пояс перешел к Гассиеву, ведь Усик освободил титул.

Также в андеркарде боя Гассиев – Кадиру свой поединок провел Джо Джойс, который одобрительно отозвался о стране-агрессоре. Британский боксер заявил, что хорошо относится к этой стране и к россиянам.

Напомним, 47-летний Пакьяо в 2026 году решил возобновить спортивную карьеру. Сначала появилась информация, что он проведет бой против россиянина Руслана Проводникова, который хотел убивать украинцев.

Впоследствии выяснилось, что соперником Мэнни станет легендарный американец Флойд Мейвезер. Их реванш назначили на 19 сентября на арене "Сфера" в Лас-Вегасе. Однако впоследствии поединок отложили на неопределенный срок.