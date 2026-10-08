Президент Польщі Навроцький провів тренування з культовим боксером, який вихваляв Москву

Один з найкращих бійців в історії боксу Менні Пак'яо провів тренування з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Очільник сусідньої держави отримав кілька уроків від боксера, який останнім часом тяжіє до Росії.

Зустріч Навроцького та Пак'яо, який не так давно вихваляв Росію і Москву, відбулася під час візиту президента Польщі на Філіппіни, повідомляє Euronews.

Навроцький відомий любов'ю до боксу

Ексчемпіон світу трохи поспарингував із політиком. Згодом філіппінський боксер опублікував у соціальних мережах відео, на якому він тренується з Навроцьким.

"Для мене було честю тренувати президента Польщі Кароля Навроцького", – сказав Пак'яо.

Тренування Навроцького та Пак'яо: дивіться відео

Цей вояж став першим офіційним візитом президента Польщі до азійської держави. Навроцький також поділився фотографіями з тренування у своїх соцмережах.

To był dzień ważnych spotkań, rozmów i konkretnych działań na rzecz Polski Rozpoczęliśmy od Polsko-Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT, gdzie spotkali się przedsiębiorcy, innowatorzy i młodzi twórcy nowych technologii. Polska ma ogromny potencjał, którym chcemy dzielić się z naszymi partnerami, jednocześnie otwierając przed polskimi firmami nowe możliwości na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Na Uniwersytecie im. Świętego Tomasza mówiłem natomiast o tym, co łączy Polaków i Filipińczyków: przywiązaniu do wiary, wolności i suwerenności, ale także o bezpieczeństwie, współpracy gospodarczej i roli, jaką nasze państwa mogą odegrać w kształtowaniu przyszłości świata. Nigdy nie zapominam o ponad 20 milionach Polaków żyjących poza granicami kraju. Jest dla mnie wielką radością i zaszczytem spotykać się z nimi podczas wizyt zagranicznych. Około 300 naszych Rodaków mieszka na Filipinach, pielęgnując więzi między naszymi krajami i będąc pięknym świadectwem polsko-filipińskiej przyjaźni. Z całego serca Wam za to dziękuję! Spotkałem się również z byłym senatorem Mannym Pacquiao, który kiedyś walczył w ringu, a dziś walczy z ubóstwem w swoim kraju, kierując powołanym do tego urzędem. To piękny przykład odpowiedzialności za wspólnotę i gotowości służenia innym. Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech Bóg błogosławi Filipinom! — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 7, 2026

Що цікаво, Кароль Навроцький у юності займався боксом. Зокрема, він був призером командного чемпіонату Польщі. Інше спортивне захоплення президента – футбол. Він належав до ультрас гданської Лехії, на чолі якої зараз працює українець Владислав Лупашко.

Менні Пак'яо – боксер з політичними амбіціями

Філіппінський спортсмен є одним із найбільш титулованих боксерів у світі. Він завершив професійну кар'єру у 2021 році з послужним списком у 62 перемоги. Пак'яо також єдиний боксер в історії, який виграв титули чемпіона світу у восьми різних вагових категоріях.

Спортсмен спробував себе в політиці: у 2016 – 2022 роках він був сенатором, висловлюючи консервативні, праві погляди. Його заяви про ЛГБТ-спільноту спричинили міжнародний скандал у 2016 році.

Він також підтримував смертну кару, водночас заявляв про боротьбу зі злочинністю та виступав за безкоштовну освіту. Після програшу на виборах до Сенату 2025 року він оголосив про свій відхід з політики та повернення до боксу.