Українець здобув блискавичну перемогу нокаутом в Італії
- Український боксер Максим Продан переміг колумбійця Йохана Нову.
- Це 24-та перемога Продана на професійному рингу, з яких 18 – нокаутом.
В італійському місті Карбонія відбувся вечір боксу. У рамках боксерської події свій поєдинок провів український боксер Максим Продан.
Суперником 32-річного боксера із України став колумбієць Йохан Нова. Поєдинок тривав недовго – лише три раунди, пише 24 Канал.
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Впевнена перемога українця
Колишній дворазовий Інтернаціональний чемпіон IBF у напівсередній вазі вже у третьому раунді відправив суперника у нокаут.
Для Максима Продана ця перемога стала 24-ю на профі-рингу (18 – нокаутом) за 2 поразок і одній мировій у 27 боях.
Нагадаємо, що боксер із Чернівецької області з 2014 року проживає в Італії. Однак в одному зі своїх інтерв'ю запевнив, що готовий переїхати у США, де живуть та тренується велика кількість боксерів. Дебют Продана у професіоналах припав ще на травень 2015-го, коли українець нокаутував угорця. А у 2019-му Максим завоював титул IBF International завдяки перемозі над бельгійцем Стівом Джамі.