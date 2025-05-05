Мексиканський боксер захистив титул, забивши суперника аперкотами: відео нокауту
- Рафаель Еспіноза здобув перемогу над Едвардом Васкесом, завершивши бій достроково нокаутом у сьомому раунді.
- Еспіноза зберіг титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі після перемоги.
У ніч проти 5-го травня відбувся фантастичний вечір боксу у Лас-Вегасі. В одному з поєдинків Рафаель Еспіноза бився проти Едварда Васкеса.
Мексиканець здобув перемогу над американцем, ефектно розбивши опонента. Бій між Еспіонозою та Васкесом завершився достроково, повідомляє 24 канал.
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Яскравий нокаут
Едвард Васкес постійно намагався нав'язати Рафаелю Еспінозі ближній бій. Американцю вдалось виконати свій план на поєдинок лише у двох раундах.
Еспіонза активно пресингував Васкеса, при цьому постійно змінював стійки, аби заплутати суперника. У сьомому раунді Рафаель провів вдалу серію з аперкотів та звалив на канати Едварда. Рефері вирішив зупинити бій.
Ефектна перемога Еспінози: дивіться відео
Таким чином Рафаель Еспіноза залишив за собою титул. Мексиканський боксер продовжує володіти чемпіонським поясом WBO у напівлегкій вазі.