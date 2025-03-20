Зірковий боєць пригадав ситуацію з арештом після того, як торік пошкодив майно в готелі. Гарсія розповів, які фактори вплинули на його поведінку, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Champs with Ak & Barak.

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Що вплинуло на Гарсію

Раян Гарсія розповів, що тоді він вирішив з'їсти грибів, аби розслабитись. Проте в той час сталось так, що він не зміг контролювати свою поведінку, що призвело до неприємного інциденту.

Внаслідок чого американський боксер потрощив кімнату у готелі. У результаті Гарсію було заарештовано через вандалізм.

Так, я потрощив усе у кімнаті. Я справді не пам'ятаю, брате. Я був п'яний і обдовбаний,

– сказав Гарсія.

Нагадаємо, що Раян Гарсія невдовзі повернеться у ринг. Американський боксер битиметься 2 травня у Нью-Йорку проти Роландо Ромеро.