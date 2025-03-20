Звездный боец вспомнил ситуацию с арестом после того, как в прошлом году повредил имущество в отеле. Гарсия рассказал, какие факторы повлияли на его поведение, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Champs with Ak & Barak.
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Что повлияло на Гарсию
Райан Гарсия рассказал, что тогда он решил съесть грибов, чтобы расслабиться. Однако в то время произошло так, что он не смог контролировать свое поведение, что привело к неприятному инциденту.
В результате чего американский боксер разбил комнату в отеле. В результате Гарсия был арестован за вандализм.
Так, я разбил все в комнате., Я действительно не помню, брат. Я был пьян и обдолбан,
– сказал Гарсия.
Напомним, что Райан Гарсия вскоре вернется в ринг. Американский боксер сразится 2 мая в Нью-Йорке против Роландо Ромеро.