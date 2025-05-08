Легенда боксу гнівно закликав зіркового Гарсію завершити кар'єру

Раян Гарсія нещодавно повернувся на ринг після допінгового скандалу. Зірковий боксер поступився Роландо Ромеро за титул регулярного чемпіона WBA у напівсередній вазі.

Шеннон Бріггс розкритикував Раяна Гарсію за поразку. Ба більше, легенда боксу закликав американця завершити кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Джошуа назвав трьох бажаних суперників

Бріггс розніс Гарсію

Шеннон Бріггс жорстко розніс Раяна Гарсію після нещодавньої поразки від Роландо Ромеро. На його думку, американський боксер повинен повісити рукавички на цвях.

Бріггс наголосив, що Гарсія ловив багатьох хуками та джебами, а також має хорошу базову підготовку. Проте, зі слів Шеннона, американець не є бійцем.

У нього була вся ця ла**ова драма, все це расистське ла**о, а потім він повернувся і провів такий бій? Ти програв Ромеро? Зараз бокс - це божевілля. Якщо всі ці бійці суперзірки, то що далі? Я дивився всі ці бої в рингсайді і думав, що це, чорт забирай, жахливо,

– сказав Бріггс.

Зазначимо, що Раян Гарсія поступився Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Бій відбувся минулими вихідними в межах вечора боксу у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Раян Гарсія раніше бився проти Девіна Хейні та виграв поєдинок. Однак бій визнали таким, що не відбувся, через провальний допінг-тест боксера, якого дискваліфікували на рік.