Прогрейс взяв лише два із десяти раундів за версією усіх трьох суддів. Після бою від попрощався з рингом та вболівальниками на своїй сторінці в інстаграмі.

Що сказав Прогрейс про завершення своєї кар'єри?

Програвши Бенну тричі по 92:98, Прогрейс ухвалив рішення у 37 років завершити свої виступи.

Переходжу до нового розділу свого життя і до другої частини своєї книги "Історії та уроки" від Реджиса Прогрейса. Велика подяка всім, хто підтримував мене протягом усієї кар’єри. Мій шлях у боксі завжди був про те, щоб долати труднощі, які стояли на моєму шляху, і не боятися йти за своєю мрією. Сподіваюся, я надихнув вас робити так само,

– зворушливо написав американський боксер.

Чим Прогрейс відомий українцям?

У 2021 році американець став суперником одного з найскандальніших українських боксерів – Івана Редкача.

Бій завершився вкрай рідкісною для професійного боксу ситуацією. В одному з епізодів здалося, що Прогрейс вдарив нашого співвітчизника нижче пояса. Редкач завалився на канвас і сигналізував про біль.

За правилами, на відновлення після такого неприємного інциденту дається 5 хвилин. Але Редкач не продовжив бій. Рішенням суддів результат поєдинку було визначено як технічну поразку українця.

Пізніше вирок змінили: перегляд дав зрозуміти, що Прогрейс не влучав нижче пояса, це був удар в бік. Тож офіційно вважається, що це був нокаут.

Як загалом пройшла кар'єра Реджиса Прогрейса?