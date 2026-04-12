Боксер, який скандально переміг Редкача, завершив кар'єру
- Американський боксер Реджис Прогрейс завершив кар'єру після поразки Конору Бенну, маючи 34 бої на профі-ринзі, з яких 30 були переможними.
- У 2021 році Прогрейс став відомим українцям після скандального бою з Іваном Редкачем, який завершився технічною поразкою для українця, але пізніше був переглянутий як нокаут.
В андеркарді бою Тайсона Ф'юрі і Арсланбека Махмудова сталася знакова подія – останній поєдинок американця Реджиса Прогрейса. Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі повісив рукавички на цвях після поразки Конору Бенну.
Прогрейс взяв лише два із десяти раундів за версією усіх трьох суддів. Після бою від попрощався з рингом та вболівальниками на своїй сторінці в інстаграмі.
Що сказав Прогрейс про завершення своєї кар'єри?
Програвши Бенну тричі по 92:98, Прогрейс ухвалив рішення у 37 років завершити свої виступи.
Переходжу до нового розділу свого життя і до другої частини своєї книги "Історії та уроки" від Реджиса Прогрейса. Велика подяка всім, хто підтримував мене протягом усієї кар’єри. Мій шлях у боксі завжди був про те, щоб долати труднощі, які стояли на моєму шляху, і не боятися йти за своєю мрією. Сподіваюся, я надихнув вас робити так само,
– зворушливо написав американський боксер.
Чим Прогрейс відомий українцям?
У 2021 році американець став суперником одного з найскандальніших українських боксерів – Івана Редкача.
Бій завершився вкрай рідкісною для професійного боксу ситуацією. В одному з епізодів здалося, що Прогрейс вдарив нашого співвітчизника нижче пояса. Редкач завалився на канвас і сигналізував про біль.
За правилами, на відновлення після такого неприємного інциденту дається 5 хвилин. Але Редкач не продовжив бій. Рішенням суддів результат поєдинку було визначено як технічну поразку українця.
Пізніше вирок змінили: перегляд дав зрозуміти, що Прогрейс не влучав нижче пояса, це був удар в бік. Тож офіційно вважається, що це був нокаут.
Як загалом пройшла кар'єра Реджиса Прогрейса?
- За даними BoxRec, представник США провів на профі-ринзі 34 поєдинки, з них 30 були для нього успішними. 24 суперники програвали американцю нокаутом.
- Пік кар'єри Прогрейса – титул чемпіона світу за версією WBC у 2022 році. Він захистив пояс лише один раз.
- Останні роки Реджис перебував на спаді форми: три поразки у чотирьох заключних профі-боях.