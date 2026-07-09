У цьому матеріалі 24 Канал згадує всі рекорди Володимира Кличка. А також намагається встановити, чи може їх хтось перевершити найближчим часом.

Цікаво Джошуа розповів про легендарну перемогу над Кличком

Хто може перевершити рекорд Кличка за сумарною кількістю днів у статусі чемпіона?

Володимир Кличко є рекордсменом за кількістю днів у статусі чемпіона. Він володів титулом упродовж 4382 днів, тобто, понад 12 років. Ніхто з сучасних важковаговиків найближчим часом не зможе перевершити це досягнення.

Найближчим був Олександр Усик, який безперервно володів чемпіонськими титулами з 2021 року. Утім улітку 2026 року він добровільно відмовився від усіх поясів. Нині Фабіо Вордлі з-поміж важковаговиків найдовше володіє чемпіонським титулом, але це триває менше року.

Чи перевершить хтось Кличка в кількості перемог у титульних боях?

Володимир Кличко 29 титульних боїв у надважкому дивізіоні, що внесено навіть у Книгу Рекордів Гіннеса. У цих поєдинках він здобув 25 перемог, що також є рекордом. А також рекордом є те, що в цих боях він переміг 23 різних суперників.

У надважкій вазі найближчим до цього досягнення є Ентоні Джошуа. Хоча насправді до показників українця британцю ще далеко. Він провів усього 13 титульних боїв. Навряд до завершення своєї кар'єри він зможе перевершити Володимира.

Так само не вдалось би це й Олександру Усику. У надважку вагу він прийшов уже в статусі зірки крузервейту. Загалом провів 15 титульних боїв, хоча саме в надважкій вазі лише 8. Ну й оскільки українець непереможний, то зрозуміло, що всі ці поєдинки він виграв.

Стільки ж боїв скільки й Джошуа має Деонтей Вайлдер, який може стати наступним суперником Усика. Він довго зберігав свій титул WBC, успішно захистивши його 10 разів, але знову ж це не показник Кличка. Нині його кар'єра фактично зупинилась і ще 16 захистів титулу він точно не проведе.