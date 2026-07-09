В этом материале "24 Канал" перечисляет все рекорды Владимира Кличко. А также пытается выяснить, сможет ли кто-нибудь побить их в ближайшее время.

Интересно: Джошуа рассказал о легендарной победе над Кличко

Кто может побить рекорд Кличко по общему количеству дней в статусе чемпиона?

Владимир Кличко является рекордсменом по количеству дней в статусе чемпиона. Он владел титулом в течение 4382 дней, то есть более 12 лет. Никто из современных тяжеловесов в ближайшее время не сможет превзойти это достижение.

Ближе всех к этому был Александр Усик, который непрерывно владел чемпионскими титулами с 2021 года. Однако летом 2026 года он добровольно отказался от всех поясов. Сейчас Фабио Уордли среди тяжеловесов дольше всех владеет чемпионским титулом, но это длится менее года.

Превзойдет ли кто-нибудь Кличко по количеству побед в титульных боях?

У Владимира Кличко 29 титульных боев в супертяжелом дивизионе, что даже занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В этих поединках он одержал 25 побед, что также является рекордом. А еще рекордом является то, что в этих боях он победил 23 разных соперника.

В супертяжелом весе ближе всех к этому достижению находится Энтони Джошуа. Хотя на самом деле до показателей украинца британцу еще далеко. Он провел всего 13 титульных боев. Вряд ли до завершения своей карьеры он сможет превзойти Владимира.

Так же не удалось бы это и Александру Усику. В супертяжелый вес он пришел уже в статусе звезды крузервеса. Всего он провел 15 титульных боев, хотя именно в супертяжелом весе – лишь 8. Ну и поскольку украинец непобедим, то понятно, что все эти поединки он выиграл.

Столько же боев, сколько и у Джошуа, имеет Деонтей Уайлдер, который может стать следующим соперником Усика. Он долгое время удерживал свой титул WBC, успешно защитив его 10 раз, но опять же это не показатель Кличко. Сейчас его карьера фактически остановилась, и еще 16 защит титула он точно не проведет.